-FEYENOORD'U 10-0 YENEN PSV EİNDHOVEN TARİHE GEÇTİ UTRECHT (A.A) - 24.10.2010 - Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) sahasında Feyenoord'u 10-0 yenen PSV Eindhoven lig tarihine geçti. Philips Stadı'nda yapılan karşılaşmada, 34. dakikada Kelvin Leerdam'ın kırmızı kartla oyun dışı kalması üzerine, Feyenoord maça 10 kişiyle devam etmek zorunda kaldı. Ligde lider konumda olan PSV Eindhoven'ın gollerini 24. dakikada Jonathan Reis, 39. dakikada İbrahim Afellay, 47. dakikada Jonathan Reis, 49. dakikada Ola Toivonen, 55. dakikada Jeremain Lens, 59. dakikada Jonathan Reis, 64. dakikada Balazs Dzsudzsak, 71. dakikada Orlando Engelaar, 79. dakikada penaltıdan Balazs Dzsudzsak ve 87. dakikada Jeremain Lens kaydetti. PSV Eindhoven, bu sonuçla ''en farklı galibiyet''e imza atan takım olarak lig tarihine geçti ve 10. hafta sonunda liderliğini sürdürdü. Bir dönem Hollanda'nın ''Üç büyükler''inden biri olan Feyenoord, ilk hezimetini, 1983 yılında Ajax'a 8-2 yenilerek almıştı.