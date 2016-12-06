Feyenoord-Fenerbahçe maçı 'riskli maç' statüsüne alındı

Fenerbahçe, Avrupa kupasındaki kaderini belirleyecek olan Feyenoord karşılaşmasının UEFA tarafından "Yüksek Rizikolu Maç" statüsüne alındığını açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. maçında, 8 Aralık Perşembe günü saat 21:00’de Feijenoord Stadyumu’nda Hollanda ekibi Feyenoord takımıyla karşı karşıya gelecek.



Sarı-lacivertli yönetim resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“Takımımızın, 8 Aralık 2016 Perşembe günü Feyenoord takımı ile UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. karşılaşması, UEFA tarafından “Yüksek Rizikolu Maç” statüsüne alınmıştır. Bu müsabaka için UEFA ayrıca güvenlik delegesi ataması yapmıştır.



Bilindiği üzere 2012/2013 sezonunda oynadığımız UEFA maçlarında, evimizde ve deplasmanda yaşanan önemli disiplin ve güvenlik ihlalleri sebebiyle kulübümüz çok ciddi yaptırımlara ve para cezalarına maruz kalmış, önemli mağduriyetler yaşamıştır.



Büyük Fenerbahçe’nin bu büyük taraftarı, daima, takımının iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır.



Bu nedenle, siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz;

*Herhangi bir disiplin ve güvenlik ihlalinin yapılmaması,

*90 dakika boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunması,

*Stadyum girişinde -güvenlik görevlileri tarafından alınacağı için- stada gelirken yanınızda bozuk para taşımamanız,

*Merdiven boşluklarında oturulmaması,

*Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi,

*Hiçbir şekilde, rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi,

*Sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması,

*Maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi,

*Rakip takım taraftarlarının olası provokasyonuna karşı sakin kalarak SADECE VE SADECE FENERBAHÇEMİZE DESTEK OLMANIZDIR.

Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır.

Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını önemle rica ederiz.”