Fevzi Türkeri'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı

28 Şubat soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 3. dalga operasyonunuda gözaltına alınarak adliyeye sevkedilenlerden aralarında 4 generalin de bulunduğu 9 asker tutuklandı.

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında; eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanı Lokman Ekinci, Kara Kuvvetleri Lojistik Hizmetler Komutanı İsmail Hakkı Önder ve OYAK Yönetim Kurulu Başkanı emekli Korgeneral Yıldırım Türker'in de aralarında olduğu 11 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

TCK'nın 'Hükümete karşı suçu' düzenleyen 312. maddesi kapsamında tutuklanmaları talep edilen zanlılar, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimince sorgulandı.

Sorgu sonrası, 9 kişi tutuklanırken 1 emekli albay ve 1 emekli astsubay serbest bırakıldı.

Tutuklu sayısı 35'e yükseldi

Son dalga operasyonuyla bilgiye 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı da 35'e yükselmiş oldu.

İlk operasyonda aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında olduğu 18 kişi tutuklanmıştı.

Hemen ardından başlatılan ikinci dalgada ise Genelkurmay Genel Sekreteri emekli Tümgeneral Erol Özkasnak dahil 8 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.