-FETVA KURULU'NDAN 465 BİN FETVA KAHİRE (A.A) - 20.12.2010 - Mısır Yüksek Fetva Kurulu'nun (Darul İfta) 2010 yılı boyunca 127'si idam cezaları ile ilgili olmak üzere, toplam 465 bin fetva verdiği bildirildi. Mısır'da yayımlanan El Mısri El Youm Gazetesi'nin haberine göre, kurulun 2010 yılı raporları yayımlandı. Mısır Müftüsü Ali Cuma, bu yıl 127 idam kararına ilişkin fetva isteği aldı. Mısır kanunlarına göre cinayet, tecavüz ve uyuşturucu gibi suçlardan verilen idam cezalarının uygulanabilmesi için müftünün fetva vermesi gerekiyor. Mısır Yüksek Fetva Kurulu'ndan istenilen fetvalar arasında, boşanma, cinsiyet belirleme ,düşük yapma, domuz dokusunun sağlık alanında kullanılması, yapay kalp kapakçıkları ve gayrimenkul kredisi gibi ilginç konuların bulunduğu belirtildi. Haberde, kurulun 2010'da 2316'sı yazılı, 88 bini 133 sözlü, 255 bini 58 telefon ile 113 bin 468'i internet üzerinden ve 5 bin 346 fetvayı da yurt dışından gelen özel talepler doğrultusunda verdiği ifade edildi.