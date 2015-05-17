'Fethullahçı Terör Örgütü'nün yayınlarını engelleyin!'

"Paralel Yapı" iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Fethullah Gülen’in açıklamalarının engellenmesini istedi.

Fethullah Gülen’in örgüt lideri olarak talimatlarını elindeki basın yayın organları üzerinden verdiğini belirten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, “Ellerindeki televizyonlar, radyolar, internet siteleri ve basılı yayınlarının, topluma ulaştırılmasında devlet imkânlarının kullanılmasının engellenmesi için gereğini takdirlerine arz ederim” ifadelerini kullandı.

27 Nisan’da savcılık tarafından Türksat Genel Müdürlüğüne gönderilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

“Paralel devlet yapılanması olarak isimlendirilen yıllarca dini bir cemaat görünümünde faaliyetini sürdüren Fetullahçı örgütün, bir terör örgütü olduğu ve devletin meşru güçlerinin elindeki silahları örgüt üyeleri aracılığıyla kullanarak hükümeti devirmek ve anayasal düzeni ihlal ederek meşru seçilmiş iktidar dışında onu kontrol eden bir cemaat diktatörlüğü kurmak için yıllarca faaliyet yürütmektedir.

'Milletin egemenliğine paralel ve karşı bir cemaat egemenliğinde, siyasi iktidar kurmak istiyorlar'

"Silahlı Fethullahçı Terör Örgütü’nün, milletin egemenliğine paralel ve karşı bir cemaat egemenliğinde, siyasi iktidar kurmak istediği, gizli emelleri için dini istismar ederek bir cemaatin mensuplarını aldatıp kullandığı, örgütlü hiyerarşik, disiplinli ve organize bir şekilde toplumu da emelleri doğrultusunda şekillendirmeye çalıştığı, toplumsal psikolojiyi elindeki imkânları kullanarak terörize edip bozduğu, toplumu belli şekilde kitlesel halde düşünmeye sevk ederek algı yönetimi yaptığı, toplumda kutuplaşma ve kamplaşmaya yol açtığı, organize ve örgütlü olarak bu yapının işlediği suçların sıradan işler gibi gösterilip örgüte kamuoyu desteği sağlamaya çalışılmaktadır.

"Silahlı terör örgütü kuran, yöneten, anayasal düzeni zorla ihlal etmeye teşebbüste bulunan, hükümeti yıkmaya teşebbüs eden örgütün kurucusu ve yöneticisi Fethullah Gülen’in örgüte yönelik genel çağrı ve talimatlarının örgütün elindeki basın yayın organları üzerinden verildiği, örgütün geliştireceği tavır ve örgütlü olarak yapacağı işlerin basın yayın organları üzerinden tabana duyurulduğu, basın yayın organları kullanılarak kitlesel olarak örgütlü yapı bir arada tutulmaya çalışılmaktadır.

"Örgütün yöneticisinin açıklamalarının yayınlandığı, örgüt liderinin propagandasına yer verildiği, örgütün geliştirdiği tavırların alt kitleye basın yayın üzerinden duyurulduğu, çeşitli programlarda terör soruşturmasında görev alan savcı ve hâkimlerin hedef gösterilip tehdit edildiği, topluma kin ve nefret yükleyen, eleştiri sınırlarını aşan açıklamalar yapılıp programlar defalarca tekrar yayınlanmaktadır.

'Devletin imkanlarını kullanan terör örgütü'

Paralel Devlet Yapılanması/Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bu işleri yaparken devletin imkânlarından faydalandığı, devlete ait imkânları kullanarak basın yayın faaliyeti yürüttüğü, devletin bir kısım organlarının terör örgütü olarak işlem yaptığı örgütlü yapının diğer yandan devlet imkânlarından serbestçe yararlanması hukuk devleti ilkelerine tezat oluşturmaktadır.

Devlete ait imkânları kullanan ve yayın yapan bu örgütün elindeki televizyonlar, radyolar, internet siteleri, devlete ait uydulardan yayın yapan her türlü görsel ve basılı yayınların topluma ulaştırılmasında devlet imkânlarının kullanılmasının engellenmesi için gereğini takdirlerinize arz ederim.”