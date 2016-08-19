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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ'ye finansal destek'ten gözaltına alınan A101'in sahibi serbest

Cemaate finansal destek sağladıkları iddiasıyla 120 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı

19 Ağustos 2016 23:20

'FETÖ'ye finansal destek sağladıkları' iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 98 şüpheliden, A101 Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden gözaltına alınan 98 kişinin emniyet ve savcılık sorguları sürüyor.

Anadolu Adalet Sarayı'nın nezarethanesinde tutulan ve kolluk kuvvetleri tarafından ifadeleri alınmaya başlanan şüphelilerden 6'sı savcılığa çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı, A101 Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı TurgutAydın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yaşar Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aydın ile Aydan Aydın, Zehra Aydın ve Oksana Aydın'ın sorgularının ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

Nezarette tutulan 92 şüphelinin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Öte yandan, soruşturma kapsamında yakalanamayan şüpheliler hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

 

Patronlar ifade veriyor

 

DHA'nın haberine göre AKFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, eşi Yeliz Aktaş, İhlas Holding’in CEO’su Cahit Paksoy, Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan ve İnanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan’ın da aralarında bulunduğu isimlerin ifadeleri alınıyor. 

 

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