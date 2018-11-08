T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ/PDY şüphelisi 14 eski öğretmen için gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı okullarda görev yaptıkları tespit edilen, 14 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi

08 Kasım 2018 13:53

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı okullarda görev yaptıkları tespit edilen, 14 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY\'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda görev yapan, 12\'si örgütün gizli iletişim yöntemi \'ByLock\' kullanıcısı, 14 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARADHA ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDYFETÖPDYKHKSavcılığınAnkara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla MücadeleMüdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24