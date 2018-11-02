FETÖ/PDY operasyonunda 12 asker adliyeye sevk edildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 21 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Kahramanmaraş, Siirt, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa, Bartın, Isparta, Yalova ve Adana\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların sonucunda açığa alınan 1 binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 1\'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 6\'sı muvazzaf 12 astsubay olmak üzere 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 9 astsubay, bu sabah Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.



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