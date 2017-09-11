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FETÖ/PDY 'nın Mahmutbey Gişelerini işgali davası başladı

  Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılması ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak 10'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davaya başlandı

11 Eylül 2017 14:37

 

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılması ve Ispartakule\'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak 10\'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davaya başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıkların tümü ile 2 tutuksuz sanık katıldı.

Cuma gününe kadar sürecek olan davada sanıkların kimlik tespiti yapılıyor. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı tarafından iddianame okunmaya başlandı. İddianamenin okunmasının ardından sanıkların sorgusuna geçilmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10\'u tutuklu 36 sanığın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Mekanize Piyade Taburu\'nda görev yaptıkları, darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerini kapatma girişiminde bulundukları, ayrıca Ispartakule\'de meydana gelen olaylara karıştıkları belirtiliyor.

İddianamede, rütbeliler 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili Binbaşı Enver Muratoğlu, Üsteğmenler  Zübeyir Bayır, Gökhan Şahan, Serhat Serdar Bank, 5 astsubay ve bir uzman çavuşun bulunduğu sanıkların, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan da 7 yıldan 6 aydan 15\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor. 

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