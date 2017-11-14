FETÖ'nün Ürgüp sorumlusu tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'sözde\' Nevşehir ili Ürgüp ilçe sorumlusu, sahte kimlikle kaçmak isterken, polis tarafından yakalandı. Adı açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin Ürgüp sorumlusu olan, ismi açıklanmayan şüphelinin Gaziantep\'te gizlendiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin gizlendiği adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, polis ekipleri kaçmaya çalışan şüpheliyi evin çatısında yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında, kardeşi adına düzenlenmiş üzerinde fotoğrafı bulunan sahte kimlik ve sahte ehliyet ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.