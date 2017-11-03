FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY\'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca 5\'i askeri personel, 2\'si \'mahrem imam\' 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bu sabah, şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Muğla merkezli Antalya, İstanbul, Kocaeli ve Yalova\'da olmak üzere 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise arandığı belirtildi.