FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14 ilde 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 20 kişi yakalandı. Görev gereği gemide bulunan 10 subay ve astsubayın, dönüşlerinde gözaltına alınacağı belirtildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin TSK\'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14 ilde 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmada \'terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla muvazzaf durumdaki 3 üsteğmen, 1 teğmen, 25 astsubay ve ihraç edilen 1 üsteğmen ile 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Kahramanmaraş, Elazığ, Aksaray, Trabzon, Sinop, Bolu, Kırklareli, Ağrı ve Tokat\'ta soruşturma kapsamında sabah saatlerinde, eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyon sonucunda 20 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Görev gereği gemide bulunan 10 şüphelinin ise görev dönüşü gözaltına alınmasına karar verildi. İhraç edilen 1 üsteğmenin yakalanması için yürütülen çalışmanın devam ettiği öğrenildi.