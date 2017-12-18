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FETÖ'nün 'Trakya Üniversitesi öğrenci yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de FETÖ/PDY'nin Trakya Üniversitesi öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı

18 Aralık 2017 18:49

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de FETÖ/PDY\'nin Trakya Üniversitesi öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Trakya Üniversitesi öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edirne Sulh Ceza Hakimliği\'nin el koyma kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul, Kocaeli ve Bursa\'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, E.E., Y.E.G., E.Y., R.B. İstanbul\'da, M.Z.D. ve H.İ.E. Kocaeli\'de, U.R. ise Bursa\'da  gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de aramalar yapan polis, dijital materyallere el koydu.
Şüphelilerin getirildikleri Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları sürüyor.

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