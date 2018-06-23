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FETÖ'nün Trabzon il imamı ve eşi yakalandı

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il imamı M

23 Haziran 2018 15:52

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il imamı M.K. (46) ve eşi A.A.K. (40) gözaltına alındı.
Trabzon\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün il imamı olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan M.K. ve eşi A.A.K. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Ordu\'da yakalanarak gözaltına alındı. Hatay nüfusuna kayıtlı olan M.K.\'nın örgütün Ağrı, Gümüşhane ve son olarak Trabzon il imamı olarak görev yaptığı belirtildi. Trabzon\'a getirilen M.K. ve eşi A.A.K.\'nın sorgusu sürüyor. 

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