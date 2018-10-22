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FETÖ'nün sözde Batı Karadeniz bölge sorumlusu adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan örgütün sözde 'Batı Karadeniz büyük bölge sorumlusu' Hüseyin C

22 Ekim 2018 15:35

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan örgütün sözde \'Batı Karadeniz büyük bölge sorumlusu\' Hüseyin C. ve İbrahim Y., adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin sözde \'Batı Karadeniz büyük bölge sorumlusu\' olduğu iddia edilen Hüseyin C. ile kamu çalışanı İbrahim Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı yapılan operasyonda Hüseyin C. ve İbrahim Y.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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