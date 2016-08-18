'FETÖ'nün sanat imamı' tutuklandı!

Konya'da yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 750 işadamının ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan Ali Tokul (50) dün İstanbul’da yakalandı ve Konya getirildi. 'FETÖ’nün sanat imamı' olduğu belirtilen Tokul’un İstanbul merkezli Yedirenk Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve film yapımcılığı da yaptığı öğrenildi. Ali Tokul'un 1995-1997 yılları arasında örgütün Konya imamlığı, 1997-2003 yıllarında Kazakistan ve 2005-2010 yıllarında da örgütün Avusturya imamlığı görevlerinin üstlendiği de belirlendi. Tokul’un 1997 yılında Konya’da örgütün Büyükkoyuncu Vakfı tarafından yaptırılan Büyükkoyuncu Koleji’nin açılışına Fethullah Gülen’i de getirdiği belirtildi. Ali Tokul ayrıca 2000 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Pensilvenya’ya giderek Gülen’i ziyaret edip, bir gün evinde kaldığı iddia edildi.

”Tweetleri ben attım”

DHA'nın haberine göre, geçen 12 Nisan günü twitter hesabındaki Fethullah Gülen’i savunucu mesajları kendisinin attığını itiraf eden Tokul, ”Birilerinin FETÖ iddianamesine sevindirik olduğu gün hocaefendiye Dünya Barış Ödülü verilmesi Allah'ın sopası mı Hoca efendinin aldığı ödülü milletçe alkışlıyoruz” yazılı twitleri ben attım. Benim tek bir twitter hesabım vardır. Ben bu hesabımdan doğru bildiğim şeyleri savunarak paylaşımlarda bulundum.” dedi.

“Geçmiş olsun ziyaretine gittim”

‘FETÖ’ örgütü yöneticileriyle birlikte sık sık ABD’ye gittiğini belirten Tokul, ifadesinde,”2000 ile 2013 yılları arasında ABD'ye Kazakistan'daki FETÖ okullarının hukuk müşavirliğini yaptığım dönemlerde gittim. 2000 yılında Kazakistan’da cemaat okullarının hukuk müşavirliğini yaptığım dönemde de iki gün kadar ABD'de kaldım. Bu süre içerisinde Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğine hem ziyaret hem de yakaladığımız başarıyı bildirmek üzere gittim. Kendisiyle bizzat görüştüm. Bu arada da kalbinden bir rahatsızlık geçirmişti. Geçmiş olsun dileklerimi de belirterek bir gün kadar çiftliğin bahçesinde bulunan misafirhanede kaldım” dedi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından FETÖ/PDY örgütüne üye olmak, örgüte finansman temin etmek, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçlarından adliyeye sevk edilen Tokul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.