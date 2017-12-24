FETÖ'nün 'Salihli imamı' ve eşi tutuklandı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - DENİZLİ\'de yakalanan FETÖ/PDY’nin \'Manisa\'nın Salihli ilçesi imamı\' olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Beyaz ve eşi Gülgün Beyaz tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salihli Cumhuriyet Savcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan \'Salihli imamı\' Mehmet Ali Beyaz ile eşi Gülgün Beyaz\'ın Denizli\'deki bir evde gizlendiğini belirledi. Eve 12 Aralık günü operasyon düzenleyen ekipler, çifti yakalayıp, gözaltına aldı. Salihli\'ye getirilen Beyaz çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



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