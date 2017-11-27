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15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Memduh Çıkmaz, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Çıkmaz hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden yakalama kararı bulunuyordu

27 Kasım 2017 16:39

Sudan’da yaşayan ve ülkede 'FETÖ’nün "para kasası" olarak iddia edilen Çorumlu işadamı Memduh Çıkmaz MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'FETÖ'nün yurt dışında bulunan ve Türkiye'den kaçan mensupları için özel ekip oluşturan MİT, Çıkmaz'ın Sudan'daki yerini iki ay önce saptadı. Çıkmaz, MİT ile Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin (NISS) ortak operasyonuyla bir süre önce, gizlendiği evinde gözaltına alınarak sorgulandı.

MİT'in özel ekibi, Çıkmaz'ı Sudan'da işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından sabah saatlerinde Türkiye'ye getirdi.

Memleketi Çorum'da petrol istasyonları ve tuğla fabrikası bulunan Çıkmaz, FETÖ'nün "para kasası" işlevi gören etkin isimlerinden biri olarak öne sürülüyordu.

Çıkmaz hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden yakalama kararı bulunuyordu.

Güvenlik kaynakları, Çorum'daki iş adamlarından 'FETÖ' için "öşür" adı altında haraç topladığı iddia edilen Çıkmaz'ın Sudan üzerinden de FETÖ'ye milyonlarca dolar kaynak aktardığının tespit edildiğini bildirdi.

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