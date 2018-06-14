T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün 'öğrenci evi imamı' olduğu iddia edilen şüpheli serbest kaldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, örgütün 'öğrenci evi imamı' olduğu öne sürülen Suat S

14 Haziran 2018 19:20

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, örgütün \'öğrenci evi imamı\' olduğu öne sürülen Suat S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'öğrenci evi imamı\' ve \'ByLock\' kullanıcısı olduğu iddia edilen Suat S.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Suat S., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUN FETÖPYDSamsun Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleFETÖPDYSuatEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24