FETÖ'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASI DAVASI KARARA BAĞLANDI… (1)

* HÜSEYİN AVNİ MUTLU HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün Mülkiye Yapılanması\'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun da aralarında bulunduğu 7\'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'yu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak Mutlu\'nun tahliyesine hükmetti. Tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çapkın hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

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08.02.2018 - 14.28 Haber Kodu : 180208127