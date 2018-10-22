FETÖ'nün muhasebecisine gözaltı

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin \'doktorlar imamının muhasebecisi\' olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan Erkan Ç., polis tarafından yakalandı.

Adıyaman\'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında; örgütün gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandığı belirlenen ve çeşitli derneklerde saymanlık yapan Erkan Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 yıldır aranan ve Gaziantep\'te olduğu saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Örgütün sözde doktor imamlarının muhasebecisi olmakla suçlanan şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.