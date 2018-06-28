FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 9 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün \'askeri mahrem yapılanması\' içerisinde yer aldığı öne sürülen 9 kişi, gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, örgütte \'mahrem imam\' olduğu öne sürülen, aralarında Hava Kuvvetleri\'nde görevli astsubay ve eski askerlerin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.