FETÖ'nün 'mahrem imamı'nın çarpıcı itirafları

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da FETÖ/PDY\'nin mahrem yapılanmasında imamlık yapan \'Emin\' kod adlı E.A. itirafçı oldu. Hava astsubay olan askerlerden bilgi topladığını itiraf eden E.A., \"M.N. isimli astsubay taşınabilir bellek içerisinde örgütsel amaçlı askeri birlikten bilgiler getiriyordu. İçerisinde komşu ya da diğer ülke savaş uçaklarının hangi tarihte ve saatte hava sahamızı ihlal ettiği, taşınabilir radarların ne zaman ve nerelere taşınacağı, PKK/KCK terör örgütünün yapabileceği saldırılar ve hangi uçak filosunun ne kadar uçağın ve ne süre teyakkuz halinde kalacağı vardı\" dedi.

Erzurum\'da FETÖ/PDY\'nin mahrem yapılanmasında yer alan asker ve onlara imamlık yapan 2\'si tutuklu 26 sanık hakkında 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Örgütün hava astsubay yapılanmasında olan askerlerin itirafçı olması ile deşifre edilen mahrem imam E.A. da itirafçı oldu. \'Emin\' kod adlı E.A.\'nın \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama\' suçundan 22,5 yıldan 37,5 yıla kadar hapsi istendi ve etkin pişmanlık kapsamında cezasında indirim yapılması talep edildi. 16 Kasım 2017\'de tutuklanan ve 15 gün cezaevinden kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen E.A., iddianamede yer alan ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. FETÖ/PDY ile ilk tanışmasının 2013 yılının başlarında olduğunu söyleyen E.A., 2014 yılında örgütte müdür yardımcısı konumundaki \'Salim\' kod adlı H.N.\'nin kendisini havacı askeri personelle tanıştırdığını aktardı.

\'ŞİFRELİ FLAŞ BELLEKLE BİLGİLER TOPLADIK\'

İmam E.A., şunları anlattı:

\"Askeri personelle tanıştıktan sonra bu şahısların kendi oturdukları bekar evinde ve kendi evimde toplantılar yapmaya başladık. 2014 yılının sonunda \'Salim\' kod adlı öğretmenlerle yapmış olduğu istişare toplantısında bana ve \'Cüneyt\' kod C.U.\'ya küçük birer dizüstü bilgisayar almamızı istedi. Aynı gün bana ve C.U.\'ya şifre ile girilen birer taşınabilir bellek verdi. Şifresini söyleyerek içerisinde askeri personelin getireceği kurum ve askeri personel hakkında topladıkları bilgilerin girileceği dosya olduğunu, getirdikleri bilgileri bu dosya formatına göre yazmamızı ve örgütte bilgi ve belge mesulü olan \'Recai\' kod Ü.A.\'ya vermemizi söyledi. Aldığım bilgisayarı \'Musa\' kod H.A.\'ya verdim, format attılar ve driverleri silip temizleyen \'eraser\' isimli programı yüklediler. Driverleri sildikleri için internete girmiyordu, evde taşınabilir belleği taktım. Excel formatında olan dosyayı açtım içerisinde tarih, kimleri ilgilendirdiği, şahitleri, olayı ve açıklama sütunu yer alıyordu. Bundan sonra toplantılarda H.N.\'nin talimatı üzerine askeri personele sormaya başladım. İlk etapta bilgi verme taraftarı değillerdi ilerleyen süreçte de çok az da olsa bilgi vermeye başladılar. Bilgiler gelir ben bu bilgileri bellekte buluna excel formatındaki dosyaya yazar istişare toplantılarında \'Recai\' kod adlı kişiye verirdim. İçeriğindeki bilgileri aldıktan sonra belleği bize geri verir içeriğini sonradan silerdim\" diye konuştu.

\'KRİPTO BİLGİLER KAYDEDİLDİ\'

Erzurum\'daki mahrem yapılanmasında neler olduğunu tek tek anlatan E.A., Afganistan\'dan gelen astsubay M.N.\'nin grubuna dahil olduktan sonra örgütsel amaçlı askeri bilgiler getirmeye başladığını bildirdi. E.A., itiraflarını şöyle sürdürdü:

\"M.N. sohbet grubuna dahil olduktan birkaç ay sonra H.N., M.N. astsubayın örgütsel amaçlı askeri birlikten bilgileri getirmek amaçlı kullandığı örgüte ait bir adet laptop ve bir adet taşınabilir belleği bana vererek toplantıda kendisine teslim etmemi istedi. Bu kişinin birliğinde almış olduğu kripto bilgileri kaydederek bana getireceğini söyledi. İlk toplantıda bahse konu kişiye bilgisayarı ve belleği teslim ettim. Diğer toplantılarda M.N., bellek içerisinde bilgiler getirmeye başladı. Taşınabilir belleği birlikte bu iş için kullandığım bilgisayarda birlikte açtık içerisinde hava kuvvetleri bilgi sisteminde bulunan gizli içerikli eylem ikazları, terör faaliyetleri, hava radarlarının taşınma tarihleri, Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili gösterilen reaksiyona ilişkin kayıtlar, PKK/KCK terör örgütünün kampları ile ilgili telsiz görüşmeleri, komşu ya da diğer ülke savaş uçaklarının hangi tarihte ve hangi saatte hava sahamızı ihlal ettiği, güney bölgesine TSK tarafından yapılan askeri yığınak, Genelkurmay Başkanı\'nın hangi tarihlerde yurt dışına çıkacağı, radarların bakımının ne zaman yapılacağı, PKK/KCK terör örgütünün sınırımız dışında yaptığı yığınaklar ve PKK/KCK terör örgütünün yapabileceği saldırılar, hangi uçak filosunun ne kadar uçağın ve ne süre teyakkuz halinde kalacağı, canlı bomba ve bombalı araçların en son nerede görüldüğü ve nerelerde dikkat edilmesi gerektiği, hangi birliklerin yanında şüpheli araç veya şüpheli şahısların görüldüğü ve nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair bilgilerin olduğunu gördüm. Başka bilgiler de olabilir ama hatırlamıyorum. Ancak bu tür bilgilerin basında da görüp okuyordum. Ana haber bültenlerinde de yer aldığını biliyorum. Ben de astsubay M.N.\'nin getirdiği bellekteki bilgileri kendi taşınabilir belleğime kaydeder istişare toplantısında \'Recai\' kod adlı kişiye verirdim. Bu kişi de bu bilgileri H.N.\'nin belleğine kaydeder kendisine aynı gün teslim ederdi. Bu durum ve buna benzer bilgileri M.N., 5-6 ay kadar taşınabilir bellek ile getirdi.\"

DEVLETİN GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, Başsavcılık E.A.\'nın elde ettiği askeri bilgiler Hava Radar Mevzi Komutanlığı\'na soruldu. Komutanlık tarafından 2 Mart 2018\'de gönderilen cevap yazısında; eylem ikazları, terör faaliyetleri, PKK/KCK terör örgütünün kampları ile ilgili telsiz görüşmeleri, PKK/KCK terör örgütünün yaptığı yığınaklar ve PKK/KCK terör örgütünün yapabileceği saldırılar, canlı bomba ve bombalı araçların en son nerede görüldüğü ve nerelerde dikkat edilmesi gerektiği, hangi birliklerin yanında şüpheli araç veya şüpheli şahısların görüldüğü ve nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair bilgilerin istihbarat ve istihbarata karşı koyma kapsamında olup, tüm personele kendilerinin ve ailelerinin güvenliğini sağlanması amacıyla yayınlanmakta olduğuna işaret edildi. Radarların taşınma tarihleri, Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili gösterilen reaksiyona ilişkin kayıtlar, komşu ya da diğer ülke savaş uçaklarının hangi tarihte ve hangi saatte hava sahamızı ihlal ettiği, güney bölgesine TSK tarafından yapılan askeri yığınak, Genelkurmay Başkanı\'nın hangi tarihlerde yurt dışına çıkacağı, radarların bakımının ne zaman yapılacağı, hangi uçak filosunun ne kadar uçacağı ve ne süre ile teyakkuz halinde kalacağına dair bilgilerin ise devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgilerden olduğu, bu bilgilerin sadece konu ile ilgili görev alacak personel ile paylaşıldığına dikkat çekildi. Savcılık, söz konusu bilgilerin devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgilerden olduğu, bu bilgilerin sadece konu ile ilgili görev alacak personel ile paylaşıldığı, bu suretle E.A.\'nın şüphelinin terör örgütü yöneticisi olma suçunu ve devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçunu işlediği vurgulandı.