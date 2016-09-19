'FETÖ'nün Kırgizistan imamı' Zonguldak’ta yakalandı

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 'FETÖ'nün Kırgızistan imamı' olduğu öne sürülen A.A'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi Zonguldak'ta adliyeye sevk edildi.

Devrek İlçesi’nde gözaltına alınan A.A.’nın bir süre Zonguldak’ta yurt müdürü olarak görev yaptıktan sonra Kocaeli’ne atandığı ve daha sonra Kırgizistan’a geçerek ticaret yapmaya başladığı iddia edildi.

Devrek’te bir köyde sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 72 yaşındaki H.A. da elinde bastonu ve koluna giren askerin yardımıyla adliye merdivenlerini çıkarak savcılığa götürüldü. Şüphelilerin darbe girişiminden sonra şifreli mesajlaşma programı ’Bylock’ kullanmaya devam etikleri belirtildi. 12 kişinin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Çavuşoğlu Kırgızistan'a dikkati çekmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat’ın sorularını cevaplamış ve FETÖ’nün Kırgızistan’daki faaliyetleri hakkında uyarılarda bulunmuştu.



Çavuşoğlu, "Kırgızistan’da bir darbe olursa bunu FETÖ yapar. Orada da devletin kurumlarına sızmışlar. Arayıp devlet yetkililerine söyledik. Kırgızistan’da daha önce birçok darbeler oldu. Son beş yılda iki parlamento iki cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. İstikrarlı bir döneme gidiyor. Ama şimdi esas tehdit Kırgızistan’da bu FETÖ’nün varlığıdır” demişti.