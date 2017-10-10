FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY\'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı, 12 kişinin arandığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında örgütün il, ilçe, eyalet ve bölge ablalarının da bulunduğu 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik İzmir merkezli, Zonguldak, Ankara, Balıkesir, Manisa, Mardin ve Mersin\'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütü yeniden aktif hale getirmek için faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

Operasyon kapsamında 12 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.