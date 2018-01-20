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FETÖ'nün işadamları davasında 23 sanığa tahliye

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddia edilen işadamları hakkında açılan, 55'i tutuklu 146 sanıklı davada ara karar verildi

20 Ocak 2018 16:23

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddia edilen işadamları hakkında açılan, 55\'i tutuklu 146 sanıklı davada ara karar verildi. Kararla, 1\'i etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu 23 sanık, adli kontrol koşulu ile tahliye edildi.
Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen FETÖ/PDY davasının üçüncü duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada, sanıklara ait olduğu öne sürülen, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock\'taki yazışma tutanakları ile IP adreslerinin kayıtları okundu. Duruşmada, Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan Denizli Medya Derneği\'nin Başkanı tutuklu sanık M.A. yaptığı savunmada, hakkındaki ByLock kayıtlarını kabul etmeyerek, \"Gelen \'ByLock\' içerik kayıtları, içi boş şekilde gelmiştir. Bana 10 mail geldiği gösterilmiş, ancak benim bu mail\'leri açmadığım ortadadır. IP kayıtları da gelmiştir. 14 bin IP kaydının nasıl olduğunu anlayamadım. Bu bağlantının cep telefonumdan yapıldığı belirtilmiş. Baz istasyonu kayıtları da benim olmadığım yerden gelmiştir. Tahliyemi istiyorum\" dedi.
Mahkemede savunma yapan diğer tutuklu sanık Nezih Ağan da örgüt üyeliği iddialarını kabul etmeyerek, husumetli olduğu eski ortağının ifadesi üzerine 15 aydır tutuklu olduğunu söyleyip, tahliyesi istedi. Mahkeme heyeti, sanık savunmaları ve avukatların tahliye taleplerinin ardından duruşmaya kısa bir ara verdi.
Daha sonra salona dönen 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dün verdiği ara kararında, 1\'i etkin pişmanlıktan yararlanan, toplam 23 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ara kararla; tutuklu yargılanan Nezih Ağan, Faruk Pekdemir, Mustafa Dal, Necdet Özdaş, Turgut Öztürk, Mehmet Gülpınar, Ramazan Kamber, Ruhi Kesgin, Uğur Kabarç, Necdet Karaimer, Ali Erkuş, Veysel Çağlar, Mehmet Tolunay, Erdem Küçükçancı, Mustafa Karakaşlı, Ahmet Erdem, İzzet Orhanoğlu, Hidayet Çıldır, Ahmet Erdem, İsmail Tuğan, Tolga Oruç, Kadir Kurun ve Halil Sümen tahliye edildi.
Denizli Medya Derneği\'nin Başkanı tutuklu sanık M.A. ile birlikte 32 sanığın tutuklu yargılanması sürecek. Duruşma 10 Mayıs 2018\'e ertelendi.

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