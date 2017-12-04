FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası…(3)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 7. duruşmasında ifade veren tutuklu 4 iş adamı suçlamaları reddetti. Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, sanık Tolga Güven\'e “Darbe girişiminde millet galip gelmiş, sen gönderdiğin mesajında \'...Galebe duası, Nasr suresi ve Ahzap suresi bol bol okuyalım\' diyorsun. Kime karşı okunacak bu dualar?\" diye sordu. Sanık Tolga Güven de “Ülkemizin bekaası için…. 5 arkadaşıma attım\" diye cevap verdi.

“BYLOCK KULLANMADIM\"

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda ifade veren tutuklu sanıklardan Muttalip Öztürk vatanını seven, vergisini veren biri olduğunu belirterek, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanmadığını söyledi. Mahkeme başkanı Ali Öztürk de mahkemeye ulaşan tespit tutanağını okudu. Başkan Öztürk, \"ByLock kullanmadığını söyledin ancak şifre olarak çocuğun adını kullanmışsın. Ali kod ismini kullanmışsın.Toplam 206 mail attığın, 28 gelen arama bulunduğu, 5 kişiyi gruba eklediğin, 309 kez giriş yaptığın var\" dedi.

“NEDEN BU DOSYADA SANIĞIM BİLMİYORUM\"

Sanıklardan Tolga Güven terörün her türlüsünü reddettiğini belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Floryalı İş Adamları Derneği(FİADER) üyesi olduğunu ancak daha sonra üyeliğinin iptali için başvuruda bulunduğunu kaydeden sanık Güven, üyeliğimin iptal edilmediğini tutuklandığımda öğrendim\" dedi. “Normalde bir yıl üyelik ücret ödemediğinde üyeliğin iptal edilmesi gerekirdi ancak neden iptal edilmedi bilmiyorum\" diyen sanık Güven, “Derneğin TUSKON\'a üye olduğunu bilmiyordum. Neden bu dosyada sanığım bilmiyorum\" ifadelerini kullandı.

“DARBE GİRİŞİMİNİ FETÖ\'NÜN YAPTIĞINI BEN DE HERKES GİBİ ANLADIM\"

15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlediğini söyleyen sanık Güven, darbe olduğunda inşaatta olduğunu ve arkadaşına gelen telefonla darbe girişimini öğrendiğini savunarak, darbeyi İsrail ve ABD\'nin yaptığını düşündüğünü anlattı. “İki gün sonra darbe girişimini FETÖ\'nün yapığını ben de herkes gibi anladım\" diyen sanık Güven, iddianameye giren darbe girişimi sonrası yaptığı yazışmalara değindi.

“TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ TALEP EDERİM\"

“Bir işadamının sermayesi itibarıdır\" diyen sanık Güven, tutuklandıktan sonra maddi ve manevi olarak zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi: “ByLock kullanmadım. Üzerimde 1 Dolar bulunmadı. Örgütsel olarak DİGİTÜRK iptalinde bulunmadım. Evimde Fetullah Gülen\'e ait kitap ve doküman bulunmadı. Bank Asya\'ya para yatırmadım. 16 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.\"

“GÜLEN\'İ İZLEMEDİM\"

Güven, “İddianamede, \'19 Şubat 2016 tarihinde Zübeyir ile telefon görüşmesi yaptığı ve Zübeyir\'in \"...Hoca Efendi canlı yayında!\" dediği benim de \'İzliyorum izliyorum izliyorum abi şu an izliyorum tamam!\' dediğim iddia ediliyor. Ben bu cümleyi hatırlamıyorum. Ancak \'izliyorum, izliyorum\' diyerek geçiştirdiğim anlaşılmaktadır. Çünkü izlemedim\" dedi.

“DARBE GİRİŞİMİNİ İSRAİL VE ABD\'NİN YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM\"

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk\'ün “Yazışmalarında “Darbe girişimine tiyatro diyorsun. 250 şehit var. Böyle söylüyorsun öyle mi?\" diye sorması üzerine sanık Güven, “Ben darbe girişimini İsrail ve ABD\'nin yaptığını düşündüm. Kesinlikle öyle bir şey düşünmedim\" diye cevap verdi.

MAHKEME BAŞKANI ÖZTÜRK: KİME KARŞI OKUNACAK BU DUALAR?

Başkan Öztürk\'ün, “Darbe girişiminde millet galip gelmiş, sen gönderdiğin mesajında \"...Galebe duası, Nasr suresi ve Ahzap suresi bol bol okuyalım\" diyorsun. Kime karşı okunacak bu dualar?\" diye sordu. Sanık Güven de “Ülkemizin bekaası için…. 5 arkadaşıma attım\" şeklinde yanıt verdi.



MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk,\'Devlet tiyatroları darbeyi iyi oynadı\' şeklindeki telefon konuşmasını sanık Güven\'e sordu.

Sanık Güven de darbe girişimini ABD ve İsrail\'in yaptığını düşündüğünü tekrar dile getirdi. Mahkeme Başkanı da “O zaman İsrail Devleti de, ABD Devleti de…\" diyerek tepki gösterdi.



“ZAMANLA YAPILMASI GEREKEN ŞEY YAPILDI DİYE DÜŞÜNDÜM\"

“Saraya da kayyum atanır inşallah…\" sözlerine ilişkin de Sanık Güven, “Kayyum atamalarının haksız olduğunu düşünüyordum. İnsanın ağrına gidiyordu. Ancak zamanla yapılması gereken bir şey yapıldı diye düşündüm\" ifadelerini kullandı. Hakimin söz konusu görüşmelerin darbe girişiminden sonra olduğunu söylemesi üzerine sanık Güven de, “Ben darbe girişimiyle ilgili bütün detayları bir hafta içinde öğrendim\" diye cevap verdi.

“BYLOCK KULLANMADIM\"

Tutuklu sanıklardan İşadamı Çetin Tekdemir, mahkemenin adil bir karar vereceğine inancının tam olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti. Sanık Tekdemir, “Örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanmadım. 1 Dolarım da yoktur. Bank Asya\'da hesap açmadım. 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'na da katılmadım. 700 kişinin genel kurula katıldığı belirtiliyor. Özel ekip kuruldu 700 kişiyi tespit etmesi için. Genel kurula katılmama rağmen burada olmam beni halen düşündürüyor. Ben ekmeğimin ve ticaretimin peşindeyim. Gizli tanığın iddialarını kabul etmiyorum\" ifadelerini kullandı.

“FETÖ ÜYESİ DEĞİLİM\"

“FETÖ üyesi değilim\" diyen sanık Tekdemir dini duygularla aldatıldıklarını ifade ederek, “Yurtdışına kaçanlar bizi adaletin önüne yem diye atmıştır. FETÖ her yere çamur attı, bu çamurun temizlenmesi için bekliyorum\" dedi. Savunmasının sonunda ağlayan sanık Tekdemir, “Bu konularda savunma vermek bana acı veriyor. Kendi isteğimle teslim oldum. 15 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Mal varlıklarım üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını istiyorum\" şeklinde konuştu. Sanık savunmalarının alınmasına ara veren mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.