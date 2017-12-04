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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında gözaltı sayısı 64'e yükseldi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 64'e yükseldi

04 Aralık 2017 14:24

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 64\'e yükseldi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen 30 Kasım\'da Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün mahrem imamlarının bulunduğu 66 şüpheliden 61\'i yakalandı.
Yetkililer, son olarak 3 şüphelinin daha yakalandığını ve gözaltına alınanların sayısının 64\'e yükseldiğini, 2 şüphelinin ise yakalanmasına çalışıldığını belirtti. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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