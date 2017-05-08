"FETÖ'nün 'gaybubet' evleri"ne operasyon; 40 kişi tutuklandı

Firari 'FETÖ' üyelerinin kaldığı, "gaybubet" diye adlandırıldığı iddia edilen evlere operasyon düzenlendi. Önceki hafta başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 61 örgüt şüphelisinden 40’ı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında Emex otellerinin sahibi Sadettin Ulubay isimli otel işletmecisi de bulunuyor.

22 Nisan'da başlatıldı

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, 'FETÖ'nün tepe yönetim kadrosuyla, üst düzey yönetici konumundaki "molla ve mahrem hizmetler" yapılanmasında olduğu iddia edilen kişilerin ‘gaybubet’ adı verilen evlerde saklandıkları belirlendi. Bu adreslerde izlerini kaybettiren firari yöneticilerin, yurt dışına kaçmalarına zemin hazırlayan yapılanmaya yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfında" görev yaptığı iddia edilen 78 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası 22 Nisan’da başlatılan operasyonların ilk ayağında aranan 78 şüpheliden 62’sinin İstanbul’da olduğu tespit edildi. Kentteki 21 ilçede 53 adrese yapılan baskınlarla aranan şahıslardan 42’si yakalanıp gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda 19 aranan şüpheliyi daha gözaltına alan İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, gözaltı sayısını 61’e çıkarıp 17 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını devam ettirirken, mahkemeye sevk edilen 61 şüpheliden 40’ı tutuklandı.

"Gaybubet evleri"

Bir şüphelinin savcılıktan serbest kalıp 20 şüpheliye adli kontrol kararının uygulandığı soruşturmada tutuklananlar arasında bulunan bir isim ise dikkati çekti. 'FETÖ’nün, "göz önünde bulunmama, yok olma" anlamına gelen gaybubet kelimesinden hareketle, 15 Temmuz’un ardından aranan firarileri bu "güvenli adreslere" yerleştirerek sakladığı ve bu nedenle de buralara “gaybubet evleri” dendiği iddia edildi.

Baskın yapılan adreslerin, 'FETÖ’cü olduğu ileri sürülen firarilerin saklanmasının yanı sıra örgütün üst düzey kadrosu ile irtibatları kurduğu iddia edilen "molla" yapılanmasının ve polis-asker ile MİT'ten örgüte istihbarat sağlayan örgüt üyelerinin saklandıkları adresler olduğu iddia edildi.

Belediye meclis üyesi

Emex Otellerinin sahibi olan turizmci Sadettin Ulubay’ın örgütün ‘gaybubet’ yapısı içerisinde yer aldığı iddiasıyla kapsamında İstanbul Kartal sahilindeki Emex Kartal adlı otelde polis ekiplerince arama yapıldı. Baskın esnasında otelde 'FETÖ’cü bulamayan ekiplerin, Ulubay’ın sahibi olduğu oteller üzerindeki ‘gaybubet’ incelemesini devam ettirdiği belirlendi.

Örgütün üst düzey yapısı içerisinde bulunan ve 17/25 Aralık sonrasında örgüte yönelik olarak başlatılan operasyonlardan kısa bir süre önce ABD’ye kaçtığı belirlenen ‘yüceler meclisi’ üyesi Şerif Ali Tekalan’la irtibatlı olduğu öne sürülen Ulubay’ın aynı zamanda Zeytinburnu Belediyesi Meclisi üyesi olduğu anlaşıldı.