'FETÖ'nün futbol yapılanması' davası kapsamında Arif Erdem'in iadesi istenecek

Uğur Tütüneker, Arif Erdem ile İsmail Demiriz gibi eski futbolcuların sanıkları arasında yer aldığı 'FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mahkeme, firari Erdem'in iadesi için gerekli yazışmaların yapılmasına karar verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma, mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başladı. Sanıklardan ele geçirilen dijital dökümlere ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı, ayrıca firari sanık Arif Erdem hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilmediği bildirildi.

Gelen evraka ilişkin beyanları sorulan sanıklar, herhangi bir diyeceklerinin bulunmadığını belirtti. Cumhuriyet Savcısı Aydın Boztaş ise dava dosyasının, mütalaasını hazırlaması için tarafına gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Arif Erdem hakkında Adalet Bakanlığı Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu tarafından gönderilen yazı içeriği dikkate alınarak, iade işlemleri için gerekli yazışmaların yapılmasına karar verdi. Heyet, dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.