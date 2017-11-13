FETÖ’nün Endonezya imamı Osmancık’ta yakalandı

OSMANCIK (Çorum), (DHA)- FETÖ/PDY\'nin Endonezya imamı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hakan İslamoğlu, Çorum\'un Osmancık ilçesinde gözaltına alındı.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde yaptığı yol uygulamasında durdurulan bir otomobil içinde bulunan kişiler sorguya alındı. Sorguda FETÖ/PDY\'nin Endonezya imamı olduğu iddia edilen ve yakalama kararı bulunduğu belirlenen

47 yaşındaki Hakan İslamoğlu gözaltına alındı. İslamoğlu, Ankara’ya sevk edildi.