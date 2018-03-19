FETÖ'nün eğitim yapılanması davasında sanıklar savunma yaptı...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına ilişkin aralarında iş adamlarının bulunduğu 1\'i firari 43\'ü tutuklu 55 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanıklar savunma yaptı. Sanıklar suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

52 SANIK HAZIR DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan konferans salonunda görülen duruşmada 40\'ı tutuklu sanık ile 12 tutuksuz sanık hazır bulundu. Kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Tutuklu sanıklardan Erkan Kırmızıaltın suçlamaları ret ederek \"Devletin aleyhine hareket etmedim. Demokrasi ve hukuktan yana oldum. Darbeye karşıyım. 15 Temmuz\'u gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almasını istiyorum. İş adamıyım. Tahliyemi ve beratimi istiyorum\" dedi.

\"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM\"

Tutuklu sanıklardan Erkul Öztemel de 1988 yılında FETÖ ile tanıştığını, sohbetlerine katıldığını, o dönem sempati duyduğunu anlatarak, \"Ergenekon ve Balyoz Davaları\'na FETÖ\'nün dahil olduğunu görünce sorguladım. Kuşku duydum. Ama ilişkimi kesmedim. 2012 yılında emekli oldum. 2012\'de FETÖ ile ilişkimi kestim\" diye konuştu. Örgüte ait olduğu belirtilen eğitim kurumundan 2012 yılının Ocak ayında ayrıldığını anlatan sanık Öztemel, \"Eğitim kurumunun 2012 Ocak ayındaki yeni ortakları arasında ben yokum. Zaman Gazetesi\'ne de üyeydim. Parasını peşin ödediğim için gazete 2013 yılına kadar geldi. Benim eşim hasta ve bakıma muhtaç. Eşim 20\'ye yakın ilaç kullanıyor. Tahliyemi talep ediyorum\" şeklinde konuştu.

\"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM\"

Sanık Fatih Gündüz de örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u kullanmadığını belirterek, \"Devletime ve milletime yanlışım olmadı.

Devletimize saygımız sonsuz. Kaçmayı düşünmedim. Hain darbe girişimini tasvip etmemiz mümkün değil. Adaletin tecelli edeceğine

inanıyorum\" şeklinde konuştu. Söz alan diğer sanıklar da tahliyelerini ve beratlerini talep etti.

Duruşma 4 gün boyunca sanıkların savunmasının alınması ile sürecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 55 sanık bulunuyor.

İddianamede, 55 sanığın, terör örgütü FETÖ\'nün okullarında ve bunlarla ilgili bazı şirketlerde hissedar ortak oldukları, şirketlerin yönetim kurullarında yer aldıkları, Bank Asya\'da para artışlarının görüldüğü ve sanıklardan 4\'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülüyor. iddianamede, 55 sanığın \"silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

