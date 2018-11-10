FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasındaki öğretmen yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin düzenlendiği FETÖ/PDY operasyonda yakalanan ve örgütün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında \'öğretmen\' olduğu öne sürülen M.K. Eskişehir\'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan aranan M.K., Eskişehir\'de yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ\'nün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında \'öğretmen\' konumunda olduğu öne sürülen M.K., KOM Şubesi\'ne götürüldü. Örgütün haberleşme sistemi olan ByLock programını da kullandıığı belirtilen M.K., işlemlerinin ardından Kocaeli\'ne gönderileceği belirtildi.

