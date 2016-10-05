"FETÖ'nün deniz kuvvetleri imamı 'Darbenin emrini Gülen verdi' dedi" iddiası

‘Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma gerekçesiyle tutuklanan ve 'Deniz Kuvvetleri imamı' olduğu ileri sürülen Orhan Sipahioğlu’nun ifadesinde darbeyi yaptıranın Fethullah Gülen olduğunu beyan ettiği ileri sürüldü. Uzun yıllar Fethullah Gülen'in yanında kalan ve şimdilerde itirafçı olan Nurettin Veren'in bazı televizyon kanallarında ismini açıkladığı ve 'Deniz Kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen Orhan Sipahioğlu, geçtiğimiz günlerde terör örgütüne üye olma gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Milliyet'in haberine göre, 'Deniz Kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen Orhan Sipahioğlu’nun ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Sipahioğlu vermiş olduğu ifadede, “Darbeyi yaptıran Fethullah Gülen’dir. Fethullah Gülen ile birlikte resim çekildiği ve ordudan birlikte atıldığı Emir Altıntaş’ı tanımıyorum. Fethullah Gülen cemaatinin gönüllü bir hizmet cemaati olduğuna inandım ancak 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında başta ABD ve İsrail olmak üzere dış ülkelerin güdümünde olan ve Türkiye aleyhinde çalışan bir terör örgütü olduğunu anladım. Orduda iken denizcilerin imamı olmadım, bugüne kadar hiçbir zaman FETÖ/PDY yapılanması içerisinde olmadım” dedi.

Cezaevine gönderilen Orhan Sipahioğlu vermiş olduğu ifadede örgüt lideri Fetullah Gülen'i tanımadığını beyan etse de Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin bilgisayarında yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Fethullah Gülen’le Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde bir araya geldiği belirlendi.