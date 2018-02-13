FETÖ'nün Bursa'daki malikânesine mahkeme kararıyla el konuldu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Bursalı iş adamı S.Ş.\'nin Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi\'ndeki malikânesinin örgüt elebaşı Fetullah Gülen için inşa edildiği iddia edildi. Malikâneye mahkeme kararıyla el konuldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, \'FETÖ elebaşı Gülen için malikâne yaptırıldığı\' iddiaları üzerine harekete geçti. Başsavcılık, bir gazetede yer alan \'FETÖ\'ye lüks malikâne yapmışlar\' haberi ve FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir kişinin, \"Mudanya Devlet Hastanesi\'nden Bademli\'ye giderken Çınaraltı Evleri villalarının bitişiğinde, taş duvarlarla çevrili çok büyük bir malikâne var. Orada otomobil satışı yapan bir firmanın sahipleri yaşıyor. Bu şahısların FETÖ\'cü olduğunu biliyorum. Fetullah Gülen\'in de Türkiye\'ye gelince bu malikânede kalacağına dair söylentiler var\" ifadelerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede, malikânenin örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığı, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Başsavcılığın talebi üzerine, Bursa 3\'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Mudanya ilçesindeki malikâneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi amacıyla, tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.​