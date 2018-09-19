FETÖ'nün bankasına para yatırıp, 'ByLock' kullanmışlar

İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in çağrısıyla kapatılan Bank Asya\'ya para yatırdıkları ve şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen şüphelilerden 6\'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Eylül\'de, İzmir merkezli Denizli ve Diyarbakır\'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, FETÖ\'nün kapatılan dernek ve sendikalarına üye olduğu ve öğretmenlik yaparken ihraç edildiği saptandı. Şüphelilerin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in çağrısıyla, kapatılan Bank Asya\'ya para yatırdığı ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 6\'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8\'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.