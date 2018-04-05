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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA merkezli FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 9 asker gözaltına alındı

05 Nisan 2018 02:03

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA merkezli FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 9 asker gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETO/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Polisin, Sakarya merkezli 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubay gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alınan şüphelilerin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanıp kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenlediği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında aranan 2 astsubay ve 1 uzman onbaşının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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