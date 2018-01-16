T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün askeri yapılanmasına 'ankesörlü telefon' operasyonu: 13 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasında yer alan 13 asker, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı

16 Ocak 2018 01:56

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da örgüt üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasında yer alan 13 asker, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin askeri mahrem yapılanmasında yer alan askerlerin tespiti için ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinde inceleme yapıldı. Araştırmalar sonucunda, 17 askerin ankesör ve sabit hatlardan örgüt üyesi çok kişiyle irtibat kurdukları tespit edildi.
Polis, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 17 askeri yakalamak için Sakarya merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda şüphelilerden 13\'ü gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHA SAKARYAFETÖPDYSakarya Cumhuriyet BaşsavcılığıSoruşturma BürosuSilahlı KuvvetleriAraştırmalarPolisSakaryaBaskınlarda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24