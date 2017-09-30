FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturmasında gözaltı sayısı 85'e yükseldi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli FETÖ/PDY\'nin \'Askeri yapılanmasının deşifresine\' yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 85\'e yükseldi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY\'nin \'Askeri yapılanmasının deşifresine\' yönelik soruşturması kapmasında aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, emekli olan ve ordudan ihraç edilenlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Şüphelilerin, örgütün bilinen haberleşme yerine ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri belirtildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 ilde bulunduğunu belirlediği şüphelileri yakalamak için önceki gün başlattığı çalışmada bugüne kadar 85 kişi gözaltına alındı. Polis, diğer 15 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakalanan şüphelilerin soruşturmaları getirildikleri Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü\'nde sürüyor.



