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FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında ihraç edilen subay ve astsubayların da olduğu 13 kişiden 10'u yakalandı

24 Eylül 2018 17:22

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da, FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\' soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında ihraç edilen subay ve astsubayların da olduğu 13 kişiden 10\'u yakalandı. 
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\' soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf asker ve ihraç edilen subay ile astsubayların da olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Ankara, Sakarya, Mardin, Kırıkkale, Balıkesir ve Erzincan\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 10 kişi gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilecek. 

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