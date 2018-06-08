'FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' operasyon: 10 gözaltı

Sinop merkezli 6 ilde 'FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop, Samsun, Ankara, Ağrı, Erzurum, Hatay ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan farklı rütbelerdeki 10 askeri personelin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye gönderildi.
Soruşturma çerçevesinde firari olan bir zanlının yakalanmasına çalışılıyor.