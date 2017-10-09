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FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması' operasyonunda 22 kişi tutuklandı

SİVAS, (DHA)-SİVAS merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 22'si tutuklandı

09 Ekim 2017 22:09

SİVAS, (DHA)-SİVAS merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'askeri mahrem yapılanması\' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 22\'si tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 25 Eylül\'de örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli olarak İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 kişiden 37\'si yakalandı.
İşlemleri tamamlandıktan sonra gruplar halinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 8 astsubay, 1 polis memuru ve 2 öğretmen olmak üzere 22\'si tutuklanırken, 14 şüpheli ise denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık kararı ile salıverildi. Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan 1 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

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