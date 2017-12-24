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FETÖ'nün 'asker imamı'nın da aralarında olduğu 19 kişi adliyede

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında 'asker imamı' olduğu ileri sürülen S

24 Aralık 2017 16:04

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, FETÖ\'nün \'mahrem askeri yapılanması\'na yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında \'asker imamı\' olduğu ileri sürülen S.T.\'nin de olduğu 62 şüpheliden 19\'u adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında muvazzaf astsubay, teğmen, Polis Akademisi ile ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 62 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında \'asker imamı\' olduğu iddia edilen S.T\'nin de bulunduğu 19 şüpheli, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 43 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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