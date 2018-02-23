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FETÖ'nün aranan 'polis okulu sohbet abilerinin sorumlusu' yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, polis okulu öğrencilerinin 'sohbet abilerinin sorumlusu' olduğu belirlenen mahrem imam ve eşi, örgütün gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı

23 Şubat 2018 19:26

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, polis okulu öğrencilerinin \'sohbet abilerinin sorumlusu\' olduğu belirlenen mahrem imam ve eşi, örgütün gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, FETÖ\'nün polis okulu öğrencilerinin \'sohbet abilerinin sorumlusu\' olduğu belirlenen mahrem imam Mehmet Çoban ve eşi Büşra Çoban\'ı Atakum ilçesindeki örgütün gaybubet evine operasyon düzenleyerek yakaladı. Evde yapılan aramalarda dijital verilere el koyulurken Büşra Çoban\'ın ise sahte kimlik bulundurduğu belirlendi. Gözaltına alınan karı- kocanın örgütün gizli haberleşme ağı olan \'ByLock\' kulladığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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