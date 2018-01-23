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'FETÖ'nün ankesörlü telefon iletişimi'ne operasyonda 6 asker adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 10 il ve KKTC'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 a

23 Ocak 2018 17:05

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK merkezli 10 il ve KKTC\'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 askerden 6\'sı, adliyeye sevk edildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan ankesörlü telefonlar üzerinde yaptığı çalışmalarda, FETÖ/PDY üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Karabük\'ün de aralarında bulunduğu 10 il ve KKTC\'de yapılan operasyonlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 12 asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö., G.K., S.K., C.K., Z.A. ve H.A. adliyeye sevk edildi.

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