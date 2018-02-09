T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den yargılanan 'Mor Beyin' mağduru eski hâkim, yeni savcı beraat etti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandıktan 9 ay sonra serbest bırakılan, tahliye olduktan sonra da Bursa İstinaf Mahkemesi Savcısı olarak göre

09 Şubat 2018 21:16

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandıktan 9 ay sonra serbest bırakılan, tahliye olduktan sonra da Bursa İstinaf Mahkemesi Savcısı olarak göreve iade edilen Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Fahrettin Baş, \'Terör örgütü üyesi olmak\' suçundan yargılandığı davada beraat etti. \'Mor Beyin\' mağduru olduğu belirlenen Fahrettin Baş, beraat kararı üzerine \"Adalet yerini buldu\" dedi.
Bursa 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmaya Bursa İstinaf Mahkemesi Savcısı Fahrettin Baş, duruşmalardan vareste tutulduğu için katılmadı. Baş\'ı avukatı Erdal Yıldız temsil etti. Duruşmada dönemin terör savcısı İbrahim Karakaş ve Fahrettin Baş ile birlikte görev yapan İstinaf 2. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Özyalçın tanık olarak dinlendi. Tanıklar ifadelerinde Baş\'ın meslek yaşamı boyunca FETÖ/PDY ile mücadele ettiğini belirterek, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Tanık beyanlarından sonra mahkeme savcısı esas hakkında mütalaa verdi. Savcı mütalaasında, Fahrettin Baş hakkında yapılan örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' tespitinin yanlış ve sanığın \'Mor Beyin\' mağduru olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu. Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, Baş hakkındaki kararını verdi. Heyet, \'ByLock\' kullanmak ve \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fahrettin Baş\'ın, yapılan inceleme ve alınan tanık beyanları doğrultusunda üzerine atılı suçu işlemediğine kanaat getirerek beraatine kararı verdi.
Duruşmaya katılmayan Fahrettin Baş\'a beraat haberini avukatı Erdal Yıldız telefonla arayarak verdi. Baş, telefonda \"Adalet yerini buldu\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilDHA BURSA Fetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYBursaMahkemesi SavcısıAğır Ceza MahkemesiBaşkanı Fahrettin BaşBeyinFahrettin BaşMahkemesi Savcısı Fahrettin BaşBaşErdal YıldızDuruşmadaKarakaşCeza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24