FETÖ'den yargılanan Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı Ercan beraat etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılanan Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı Erdem Ercan, hakkındaki davanın 3\'üncü celsesinde beraat etti.

Genel merkezi Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde yer alan ve 20 ilde teşkilatlanması bulunan Milli Birlik ve Düşünce Derneği Genel Başkanı Ercan, Sakarya\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra 5 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanmıştı. Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ bulunduğu gerekçesiyle hakkında \'terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla dava açılan Ercan, 21 Ağustos\'ta görülen ilk duruşmada, yurt dışı yasağı ile tahliye edildi.

Sakarya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü celsesinde mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Erdem Ercan, savunmasında, 2007- 2015 yıllarında Sakarya Alperen Ocakları İl Başkanlığı görevi yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

\"Alperen Ocakları\'ndan ayrıldıktan sonra Milli Birlik ve Düşünce Derneği\'ni kurduk, genel başkanlık görevini yürütüyorum. Merkezi Sakarya\'dadır ve 20 ilde şubesi vardır. Milliyetçi ve muhafazakar bir yapım vardır. FETÖ ile yakınlık kurmamı gerektiren bir husus bulunmamaktadır. Hayatımda tanıdığım tek kişi, şu anda kaçak olarak bildiğimiz Sakarya Emniyet Müdürlüğü eski istihbarat şube müdürü Murat Akça\'dır. Kendisini, Muhsin Yazıcıoğlu\'nun arkadaşı olarak tanıtmış ve böylece benimle samimiyet kurmuştu. İş yerime de gelir giderdi. 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ipleri koparttık. Çünkü kendisi o süreçte bizim ocak olarak Tayyip Erdoğan\'ı desteklememizi hazmedemedi ve aramızda tartışmalar yaşandı.\"

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Erdem Ercan hakkında, tüm suçlamalardan beraat kararı verdi.



FOTOĞRAFLI