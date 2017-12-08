FETÖ'den yargılanan eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, \'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen savcı Seyid Uçar, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çarşamba Adliyesi\'nde görevli savcı Seyid Uçar, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildikten bir süre sonra, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı ididasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen eski savcı, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezavine gönderildi.

Samsun 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan hakkında dava açılan Seyid Uçar, bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkemeye ifade veren sanık suçlamaları kabul etmedi. Sanık ifadesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Uçar\'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyesine karar verdi.