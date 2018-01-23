T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den yargılanan eski savcı 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

SAMSUn, (DHA)- SAMSUN'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Oktay Bahadır, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi

23 Ocak 2018 18:53

SAMSUn, (DHA)- SAMSUN\'da \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Oktay Bahadır, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.
Bafra İlçesi Adliyesi\'nde Cumhuriyet savcısı Oktay Bahadır yaklaşık 1.5 yıl önce Fethullahçı Terör Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iddiaya göre ByLock kuklandığı gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Oktay Bahadır, bugünkü karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Tokat cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Yapılan araştırmada sanığın 7 bin 866 kez \'ByLock\'a girdiği belirlendi. Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık, \"Ben \'ByLock\' kullanmadım. HTS kayıtlarında hata mevcuttur. Hayatın olağan akışına aykırı giriş çıkışlar mevcuttur. İnternetim olmadığı zamanlarda bile ByLock\'a giriş görünüyor. HTS kayıtları ile baz istasyonu karşılaştırıldığında çelişkiler olduğu ortaya çıkıyor. Suçlamayı kabul etmiyorum. 1.5 yıldır cezevindeyim. Beraat ve tahliyemi istiyorum\" dedi.
İfadenin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanığı \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ancak, tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliye edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUn DHA SAMSUNOktay BahadırBafraAdliyesi CumhuriyetFethullahçı Terör TerörDevlet Yapılanmasına FETÖPDYByLockDahaSamsunAğır Ceza MahkemesiTokatSEGBİSYapılanHTSHayatınSuçlamayıBeraatAncak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24