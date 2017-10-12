FETÖ'den yargılanan doktor 7 yıla mahkum edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklu yargılanan Dr. Emre Ayhan, 7 yıl 5 ay 3 gün hüpis cezasına çarptırıldı.

Samsun\'da polisin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda \'ByLock\' kullandığı iddia edilen ve meslekten ihraç edilen Kulak Burun Boğaz doktoru evli ve 1 çocuk babası Emre Ayhan, tutuklu yargılandığı 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde son kez hakim karşısına çıktı. \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklu yargılanan Emre Ayhan, bugünkü karar duruşmasında SEGBİS aracılığıyla Kocaali Cezaevi\'nden katıldı. Mahkeme heyetine son savunmasını yapan sanık, \"Ben kesinlikle ByLock kullanmadım. Daha önce emniyette verdiğim ifademde \'Kakao Talk\' kullandığımı ifade etmiştim\" dedi.

Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanığı \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 5 çay 3 gün hüpis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.